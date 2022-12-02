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38 минут назад

Валерий Меладзе отказался от новогодних выступлений в России

New Magazine

Валерий Меладзе уже давно находится не в России. Последние полгода он зарабатывает тем, что выступает в Европе, однако перед своими соотечественниками. Накануне Нового Года певец и вовсе повысил цены на свои концерты в Дубае. Теперь стоимость билетов в Эмиратах достигает от 120 до 170 тысяч рублей. Известно, что Меладзе запланировал выступить в Новый год в ОАЭ в одном из самых дорогих отелей Дубая. Сейчас многие звезды зарабатывают именно там.

Меладзе отказался от новогодних выступлений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист требует за свои выступления такие баснословные цены.

«Сейчас очень многие артисты дают концерты в Дубае. Там денежно. Это своего рода объяснение, почему много артистов эмигрировало именно туда».

«Где доллары — там и этот певец», — считает другой продюсер Дмитрий Ашуров.

Именно поэтому, такие как Меладзе, берутся за любые заказы, за которые могут обрести большие гонорары. По словам Ашурова, Валерий Меладзе никогда не упустит собственную выгоду и отправится выступать туда, где предложат больше денег.

Напомним, полгода назад Валерий Меладзе был включен в список запрещенных в России звезд, так как публично высказался против спецоперации на Украине. Певец демонстративно отказался от концертов в России, однако иногда его замечают на корпоративах. В мае исполнитель сообщил о приостановлении музыкальной карьеры, но певец продолжал петь на сцене и проводил множество корпоративов за огромные суммы. Также продюсер отметил, что Меладзе постоянно меняет свою позицию. Если ранее артист говорил, что больше не будет выступать в России, но затем был замечен на частном мероприятии.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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