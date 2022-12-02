Меладзе отказался от новогодних выступлений в России

Валерий Меладзе уже давно находится не в России. Последние полгода он зарабатывает тем, что выступает в Европе, однако перед своими соотечественниками. Накануне Нового Года певец и вовсе повысил цены на свои концерты в Дубае. Теперь стоимость билетов в Эмиратах достигает от 120 до 170 тысяч рублей. Известно, что Меладзе запланировал выступить в Новый год в ОАЭ в одном из самых дорогих отелей Дубая. Сейчас многие звезды зарабатывают именно там.

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Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист требует за свои выступления такие баснословные цены.

«Сейчас очень многие артисты дают концерты в Дубае. Там денежно. Это своего рода объяснение, почему много артистов эмигрировало именно туда».

«Где доллары — там и этот певец», — считает другой продюсер Дмитрий Ашуров.

Именно поэтому, такие как Меладзе, берутся за любые заказы, за которые могут обрести большие гонорары. По словам Ашурова, Валерий Меладзе никогда не упустит собственную выгоду и отправится выступать туда, где предложат больше денег.