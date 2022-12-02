Меладзе отказался от новогодних выступлений в России

Валерий Меладзе уже давно находится не в России. Последние полгода он зарабатывает тем, что выступает в Европе, однако перед своими соотечественниками. Накануне Нового Года певец и вовсе повысил цены на свои концерты в Дубае. Теперь стоимость билетов в Эмиратах достигает от 120 до 170 тысяч рублей. Известно, что Меладзе запланировал выступить в Новый год в ОАЭ в одном из самых дорогих отелей Дубая. Сейчас многие звезды зарабатывают именно там.
Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист требует за свои выступления такие баснословные цены.
«Сейчас очень многие артисты дают концерты в Дубае. Там денежно. Это своего рода объяснение, почему много артистов эмигрировало именно туда».
«Где доллары — там и этот певец», — считает другой продюсер Дмитрий Ашуров.
Именно поэтому, такие как Меладзе, берутся за любые заказы, за которые могут обрести большие гонорары. По словам Ашурова, Валерий Меладзе никогда не упустит собственную выгоду и отправится выступать туда, где предложат больше денег.
Напомним, полгода назад Валерий Меладзе был включен в список запрещенных в России звезд, так как публично высказался против спецоперации на Украине. Певец демонстративно отказался от концертов в России, однако иногда его замечают на корпоративах. В мае исполнитель сообщил о приостановлении музыкальной карьеры, но певец продолжал петь на сцене и проводил множество корпоративов за огромные суммы. Также продюсер отметил, что Меладзе постоянно меняет свою позицию. Если ранее артист говорил, что больше не будет выступать в России, но затем был замечен на частном мероприятии.