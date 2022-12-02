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1 час назад

Певец SHAMAN назвал свою популярность Божьим испытанием

Ревизор.ru

Поп-певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сегодня, 2 декабря, в разговоре с РИА Новости сказал, что считает свою известность Божьим испытанием, наступившим именно тогда, когда Господь счел артиста готовым к ней.

Певец SHAMAN назвал свою популярность Божьим испытанием
Фото: РевизорРевизор

Также исполнитель ответил на вопрос о своих заработках. Он не назвал конкретные цифры, но постарался развеять слухи о баснословных гонорарах за концерты. По словам SHAMAN, ему разве что на хлеб с маслом хватает. Он напомнил, что как исполнитель несет большие расходы на съемки качественных видеоклипов и содержание музыкантов, юриста и администратора.

Напомним, уроженец Новомосковска SHAMAN как певец "родился" на шоу "Голос", хотя и не вышел из него стопроцентной звездой. Также Дронов принимал участие в вокальном проекте "Фактор А".

Ярослав Дронов,
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