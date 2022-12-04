Отец Ивана Урганта рассказал,  чем занимается его сын

Шоу "Вечерний Ургант" пропало из эфира Первого канала еще весной вместе с другими развлекательными программами. Сейчас некоторые проекты вновь стали возвращать в эфир Первого канала, но не "Вечерний Ургант".

Фото: Иван Ургант/Telegram Иван Ургант/Telegram

Несколько знакомых телеведущего подтвердили KP.RU, что он не покидал Россию. Отец телеведущего, актер Андрей Ургант отметил 66-летие. У него как раз много работы, он участвует в большом количестве проектов и съемок. По словам Урганта-старшего, у его Ивана сейчас нет работы.

"У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек", - уточнил Андрей Ургант.