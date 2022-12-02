Максим Галкин выступит в Санкт-Петербурге в 2023 году

Шоумен, комик и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) планирует дать концерт в Санкт-Петербурге весной 2023 года.
Артист находится в гастролях по разным странам. Афиша с его выступлениями представлена на официальном сайте. Среди городов, в которых пройдут концерты, появился Санкт-Петербург. Галкин в рамках тура приедет туда 7 марта 2023 года.
При этом юморист посетит не российский город, а Сент-Питерсберг в США. На английском его название пишется так, как и у Северной столицы. Город в сокращении называют Сент-Пит. Он расположен в штате Флорида. Американский Санкт-Петербург является популярным местом отдыха среди людей.