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42 минуты назад

Максим Галкин выступит в Санкт-Петербурге весной 2023 года

Слово и Дело

Шоумен, комик и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) планирует дать концерт в Санкт-Петербурге весной 2023 года.

Максим Галкин выступит в Санкт-Петербурге в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Артист находится в гастролях по разным странам. Афиша с его выступлениями представлена на официальном сайте. Среди городов, в которых пройдут концерты, появился Санкт-Петербург. Галкин в рамках тура приедет туда 7 марта 2023 года.

Максим Галкин пришел в гости к Лайме Вайкуле

При этом юморист посетит не российский город, а Сент-Питерсберг в США. На английском его название пишется так, как и у Северной столицы. Город в сокращении называют Сент-Пит. Он расположен в штате Флорида. Американский Санкт-Петербург является популярным местом отдыха среди людей.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,
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