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34 минуты назад

Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке

Никита Бородкин

Журнал «Лиза» пригрозил судом певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) из-за использования их логотипа в соцсетях. Как сообщает e1.ru, исполнительница уже убрала изображение.

Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Монеточка опубликовала у себя на странице документ, в котором представители компании заявили, что если она не уберет товарный знак, то ей грозит иск.

«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — заявила Гырдымова в социальных сетях.

Напомним, что весной певец Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о плагиате. Музыковедческая экспертиза подтвердила, что песня «Мама, я не зигую» и его хит «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%.

В сентябре задолженность составляла уже 512,5 тыс. рублей, однако позднее исполнительница выплатила более 100 тыс. рублей задолженности.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Стас Костюшкин,
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