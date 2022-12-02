Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке

Журнал «Лиза» пригрозил судом певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) из-за использования их логотипа в соцсетях. Как сообщает e1.ru, исполнительница уже убрала изображение.
Монеточка опубликовала у себя на странице документ, в котором представители компании заявили, что если она не уберет товарный знак, то ей грозит иск.
«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — заявила Гырдымова в социальных сетях.
Напомним, что весной певец Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о плагиате. Музыковедческая экспертиза подтвердила, что песня «Мама, я не зигую» и его хит «Женщина, я не танцую» идентичны на 73%.
В сентябре задолженность составляла уже 512,5 тыс. рублей, однако позднее исполнительница выплатила более 100 тыс. рублей задолженности.