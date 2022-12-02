Журнал «Лиза» пригрозил судом Монеточке

«Я нисколько не обижаюсь, потому что мы ни о чем не договаривались с этой компанией, и это нормально, что они не хотят ассоциироваться со мной. Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой», — заявила Гырдымова в социальных сетях.