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23 минуты назад

StarHit: Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка

Газета.Ruиещё 1

Издание StarHit со ссылкой на анонимные источники сообщает, что актриса Зепюр Брутян беременна от мужа Павла Прилучного.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка
Фото: газета.ругазета.ру

Согласно информации издания, у пары появится общий ребенок уже в мае 2023 года. Сообщается, что Брутян наблюдается в клиническом госпитале Лапино, в который обращаются многие звезды шоу-бизнеса.

«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — рассказали в клинике.

По словам источника, беременность актрисы протекает без осложнений, поэтому ей не противопоказаны авиаперелеты.

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