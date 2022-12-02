Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка

«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — рассказали в клинике.