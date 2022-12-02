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43 минуты назад

«Лучше буду нищей в другой стране»: Пугачева объяснила свою эмиграцию

Вечерняя Москва

Певица Алла Пугачева в этом году уехала из России в Израиль. СМИ сообщали, что там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, что причины такого поступка артистка объяснила еще в 1997 году.

«Лучше буду нищей в другой стране»: Пугачева объяснила свою эмиграцию
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва

Журналисты издания «Комсомольская правда» подняли архивное интервью Примадонны. В нем она высказывалась на тему своего отъезда из России.

— Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать. Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране, — заявила звезда.

На днях известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Шоу-бизнес,Роман Родин,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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