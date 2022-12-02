«Лучше буду нищей в другой стране»: Пугачева объяснила свою эмиграцию

Певица Алла Пугачева в этом году уехала из России в Израиль. СМИ сообщали, что там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, что причины такого поступка артистка объяснила еще в 1997 году.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Журналисты издания «Комсомольская правда» подняли архивное интервью Примадонны. В нем она высказывалась на тему своего отъезда из России.

— Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать. Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране, — заявила звезда.