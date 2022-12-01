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41 минуту назад

Анна Семенович пожаловалась на сильное отравление

Мослента

На сильное отравление пожаловалась своим фолловерам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. По причине недомогания она несколько дней не выходила на связь.

Анна Семенович пожаловалась на сильное отравление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои любимые, всем привет! Я пропала из соцсетей, потому что сильно отравилась. Съела что-то непонятное. Два дня было не до вас, простите. Не было сил взять в руки телефон», — поделилась Семенович.

Артистка добавила, что еще трое ее знакомых отравились в этот же период.

«Может, какой-то вирусняк ходит», — предположила она.

Семенович добавила, что сейчас с ней все хорошо, и она уже вернулась к работе. Певица пожелала поклонникам крепкого здоровья и призвала к осторожности с едой.

Ранее Семенович раскрыла свою главную фобию.

«Это у меня такой триггер, страх с детства», — отозвалась она о визите к стоматологу.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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