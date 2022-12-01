СМИ узнали о расставании внучки Ельцина и Федора Смолова

Мария Юмашева, пятая внучка экс-президента России Бориса Ельцина, предположительно рассталась с футболистом Федором Смоловым. Об этом пишет портал StarHit со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Источник отметил, что пара решила прервать отношения. Причина расставания не называется, публичных заявлений пока не было.

Сведения источника косвенно подтверждаются тем, уточняет издание, что пара удалила совместные фотографии из социальных сетей. Кроме того, на страницах появились кадры, на которых могут быть новые партнеры звезд.

Напомним, что спортсмен сблизился с наследницей экс-президента страны, когда ей было всего 17 лет, а ему уже 29. Пару нередко замечали вместе на различных светских мероприятиях, но они не подтверждали официально свои отношения.