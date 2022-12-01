Рустам Солнцев заступился за Милохина после скандала

"Откуда такой пафос? Успокойтесь, люди родненькие. Дайте ему самому понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И в этот момент человека необязательно проклинать и лишать страны. Мол, зависни в Америке, там, где ты сейчас находишься", - высказался Солнцев.