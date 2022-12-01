Рустам Солнцев заступился за Милохина после скандала

Шоумен Рустам Солнцев призвал хейтеров блогера Дани Милохина успокоиться и дать ему самому осознать последствия своих решений. Так он отреагировал на шквал критики в адрес Милохина, после того как блогер внезапно прервал свое участие в шоу "Ледниковый период", пишет Teleprogramma.pro.
"Откуда такой пафос? Успокойтесь, люди родненькие. Дайте ему самому понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И в этот момент человека необязательно проклинать и лишать страны. Мол, зависни в Америке, там, где ты сейчас находишься", - высказался Солнцев.
Он напомнил, что Милохину всего 20 лет. По словам шоумена, в этом возрасте многие молодые люди склонны совершать ошибки.
Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после ухода Милохина из "Ледникового периода".