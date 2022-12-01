В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
10 минут назад

Рустам Солнцев заступился за Милохина после скандала на "Ледниковом периоде"

Газета.Ru

Шоумен Рустам Солнцев призвал хейтеров блогера Дани Милохина успокоиться и дать ему самому осознать последствия своих решений. Так он отреагировал на шквал критики в адрес Милохина, после того как блогер внезапно прервал свое участие в шоу "Ледниковый период", пишет Teleprogramma.pro.

Рустам Солнцев заступился за Милохина после скандала
Фото: Первый каналПервый канал

"Откуда такой пафос? Успокойтесь, люди родненькие. Дайте ему самому понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И в этот момент человека необязательно проклинать и лишать страны. Мол, зависни в Америке, там, где ты сейчас находишься", - высказался Солнцев.

Он напомнил, что Милохину всего 20 лет. По словам шоумена, в этом возрасте многие молодые люди склонны совершать ошибки.

Медведева оценила исполнение гимна Украины Милохиным

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после ухода Милохина из "Ледникового периода".

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Рустам Солнцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители