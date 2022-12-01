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1 час назад

Водонаева высказалась о женской дружбе

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На вопрос одного из подписчиков о вере в женскую дружбу ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка, телеведущая и писательница Алена Водонаева.

Водонаева высказалась о женской дружбе
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.comПавел Кашаев / Globallookpress.com

«Есть ли у меня настоящие подруги? Есть. Были ли в моей жизни подруги, которые повели себя некрасиво? Да. Я живу дальше», — высказалась Водонаева в сторис. Она добавила, что пол человека не значит ничего, когда речь идет о дружбе: разочаровать может и женщина, и мужчина.

Знаменитость отметила, что ее жизненный путь не зависит от других.

«Просто круто, когда есть люди, идущие с тобой на одном уровне по своему пути. Люди, к которым не страшно повернуться спиной», — заявила она.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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