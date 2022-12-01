Водонаева высказалась о женской дружбе

«Есть ли у меня настоящие подруги? Есть. Были ли в моей жизни подруги, которые повели себя некрасиво? Да. Я живу дальше», — высказалась Водонаева в сторис. Она добавила, что пол человека не значит ничего, когда речь идет о дружбе: разочаровать может и женщина, и мужчина.