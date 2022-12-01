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26 минут назад

Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал

Lenta.ru

В этом году стоимость выступления российских звезд на новогодних корпоративах значительно упала: бюджеты компаний, приглашающий артистов, сократились, сократился и спрос. Самыми востребованными оказались Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров. Об этом «Ленте.ру» рассказал продюсер Дмитрий Ашуров.

Спрос на звезд на новогодних корпоративах упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сравнении с предыдущим годом много чего изменилось и в прайсах, и в энтузиазме артистов: раньше они могли более жестко диктовать свои условия, теперь же отношения стали более лояльными, — сказал Ашуров. — При этом стартовые прайсы остались прежними, кто-то их даже увеличил. Так поступили артисты, у которых есть свой основной постоянный контингент: они понимают, что, хоть общее число заказов сократилось, постоянные поклонники закажут их хоть за пять, хоть за семь миллионов».

Самыми востребованными в этом году, по словам продюсера, стали Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров. Замыкают топ Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев.

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«Сейчас, конечно, очень большая конкуренция, с каждым годом она увеличивается, артистов становится все больше. Цены, вместе с тем, упали, бюджеты на приглашение артистов сократились, заказчики заставляют их двигаться в цене. Спрос тоже стал меньше», — заключил Ашуров.

Ранее стало известно, что больше половины российских компаний отказались от проведения новогоднего корпоратива в 2022 году. При этом, каждая десятая компания, которая собирается проводить мероприятие, готова потратить на одного человека менее одной тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Актион Кадры и HR», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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