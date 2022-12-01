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1 час назад

Егор Крид признался в боязни больших пространств

Газета.Ru

Певец Егор Крид в интервью PeopleTalk признался, что живет в «сбитом режиме».

Егор Крид признался в боязни больших пространств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос, что дала и что забрала у артиста популярность, он ответил: «Самое большое, что мне дала популярность, — это боязнь больших пространств, скопления людей». По словам Крида, он не любит выходить днем на улицу, поскольку там довольно много людей.

Ранее Егор Крид признался, что связал бы жизнь с профессиональным спортом, если бы не добился успеха в шоу-бизнесе. Он назвал киберспорт своей несбывшейся мечтой и подчеркнул, что время профессиональной карьеры геймера уже прошло.

Шоу-бизнес,Крид,
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