Егор Крид признался в боязни больших пространств

Певец Егор Крид в интервью PeopleTalk признался, что живет в «сбитом режиме».
На вопрос, что дала и что забрала у артиста популярность, он ответил: «Самое большое, что мне дала популярность, — это боязнь больших пространств, скопления людей». По словам Крида, он не любит выходить днем на улицу, поскольку там довольно много людей.
Ранее Егор Крид признался, что связал бы жизнь с профессиональным спортом, если бы не добился успеха в шоу-бизнесе. Он назвал киберспорт своей несбывшейся мечтой и подчеркнул, что время профессиональной карьеры геймера уже прошло.