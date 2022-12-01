Хабенский требует 6 млн рублей с дизайнеров своей квартиры

Согласно информации издания, несколько лет назад артист затеял ремонт в своей квартире, который оценивался в сумму более 6 млн руб. Однако позже выяснилось, что работы были выполнены некачественно. После этого Хабенский потребовал вернуть затраченные средства и обратился в дизайнерскую компанию, но оказалось, что Сауткин больше не является ее владельцем.