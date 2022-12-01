В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
18 минут назад

Константин Хабенский требует 6 млн рублей с дизайнеров своей квартиры

Газета.Ru

Актер Константин Хабенский подал в суд на бывшего владельца дизайнерской фирмы Руслана Сауткина. Об этом сообщает StarHit.

Хабенский требует 6 млн рублей с дизайнеров своей квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации издания, несколько лет назад артист затеял ремонт в своей квартире, который оценивался в сумму более 6 млн руб. Однако позже выяснилось, что работы были выполнены некачественно. После этого Хабенский потребовал вернуть затраченные средства и обратился в дизайнерскую компанию, но оказалось, что Сауткин больше не является ее владельцем.

Через некоторое время актер обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием включить Сауткина в реестр должников на сумму 6 млн руб. Представитель Хабенского попросил провести первое заседание после того, как бывшего владельца фирмы включат в список кредиторов.

Шоу-бизнес,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители