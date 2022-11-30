В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

«И это не от мужчины»: Кристина Асмус показала оригинальный подарок

New Magazine

В минувшее воскресенье в России отмечали День Матери. Многие знаменитости публиковали фотографии со своими детьми и мамами, поздравляя всех причастных с праздником. Кристина Асмус, воспитывающая дочь Анастасию, немного припозднилась с поздравлениями, но заодно показала, какой подарок получила от девочки. Знаменитость похвасталась, что Настя устроила сюрприз для нее.

«И это не от мужчины»: Асмус показала оригинальный подарок
Фото: New MagazineNew Magazine

Кристина опубликовала фотографию, на которой лежит на кровати рядом с большим сердцем из лепестков роз. Дочка актрисы подарила маме милую игрушку и маску для лица, а также оставила трогательную записку: «Мама, это тебе подарок от меня. Люблю тебя».

соцсети

«И это не от мужчины, как я сначала подумала. Это дочка сделала мне на кровати подарок в День Матери. Это чудо… быть мамой. Когда дочка рядом, я абсолютно спокойна и счастлива. Все, что я делаю и для чего живу — это моя дочь. Центр моего фокуса и источник моей жизни», — пишет актриса.

Напомним, что Кристина Асмус встречается с молодым актером Романом Евдокимовым. Долгое время девушка скрывала отношения, но сейчас смело публикует фотографии с возлюбленным. Хотя нотку таинственности она все же оставляет — не показывает его лицо.

Также девушка показала и свою маму. Кристина призналась, что мама редко присутствовала в ее жизни, однако это были очень важные моменты. Кристина опубликовала архивное фото, которое было сделано 14 лет назад.

«На правах блогера, который все выкладывает своевременно — поздравляю всех мам с праздником. Здоровья вам, сил и времени на себя», — подытожила знаменитость.

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители