«И это не от мужчины»: Асмус показала оригинальный подарок

В минувшее воскресенье в России отмечали День Матери. Многие знаменитости публиковали фотографии со своими детьми и мамами, поздравляя всех причастных с праздником. Кристина Асмус, воспитывающая дочь Анастасию, немного припозднилась с поздравлениями, но заодно показала, какой подарок получила от девочки. Знаменитость похвасталась, что Настя устроила сюрприз для нее.

Фото: New Magazine New Magazine

Кристина опубликовала фотографию, на которой лежит на кровати рядом с большим сердцем из лепестков роз. Дочка актрисы подарила маме милую игрушку и маску для лица, а также оставила трогательную записку: «Мама, это тебе подарок от меня. Люблю тебя».

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«И это не от мужчины, как я сначала подумала. Это дочка сделала мне на кровати подарок в День Матери. Это чудо… быть мамой. Когда дочка рядом, я абсолютно спокойна и счастлива. Все, что я делаю и для чего живу — это моя дочь. Центр моего фокуса и источник моей жизни», — пишет актриса.

Напомним, что Кристина Асмус встречается с молодым актером Романом Евдокимовым. Долгое время девушка скрывала отношения, но сейчас смело публикует фотографии с возлюбленным. Хотя нотку таинственности она все же оставляет — не показывает его лицо.

Также девушка показала и свою маму. Кристина призналась, что мама редко присутствовала в ее жизни, однако это были очень важные моменты. Кристина опубликовала архивное фото, которое было сделано 14 лет назад.