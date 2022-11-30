В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Ксения Собчак покупает виллу за 47 миллионов долларов

Passion.ru

Ксения Собчак получила неожиданное и заманчивое предложение из ОАЭ.

Собчак предложили виллу за 47 миллионов долларов
Фото: Passion.ruPassion.ru

Бывшей российской телеведущей предлагают приобрети виллу за 47 млн. долларов.

Об этом рассказала сама Ксюша в своем Telegram-канале.

Имя продавца, а также причины, побудившие его обратиться именно к опальной российской журналистке, не сообщаются.

Известна лишь одна единственная подробность предлагаемой сделки: в пакет, стоимостью в $47 млн входит парковка для частой яхты.

Собчак отреагировала на это с печальной иронией, признав, что подобные письма поступают к ней за неимением каких бы то ни было предложений от олигархов.

Напомним, последнее официальное заявление от Ксении касалось якобы уволенного сотрудника «Осторожно Media» Кирилла Суханова, находящегося под следствием.

Кирилл остается нашим сотрудником и вскоре вернется на свою работу, - заявила Собчак.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители