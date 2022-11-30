Собчак предложили виллу за 47 миллионов долларов

Ксения Собчак получила неожиданное и заманчивое предложение из ОАЭ.
Бывшей российской телеведущей предлагают приобрети виллу за 47 млн. долларов.
Об этом рассказала сама Ксюша в своем Telegram-канале.
Имя продавца, а также причины, побудившие его обратиться именно к опальной российской журналистке, не сообщаются.
Известна лишь одна единственная подробность предлагаемой сделки: в пакет, стоимостью в $47 млн входит парковка для частой яхты.
Собчак отреагировала на это с печальной иронией, признав, что подобные письма поступают к ней за неимением каких бы то ни было предложений от олигархов.
Напомним, последнее официальное заявление от Ксении касалось якобы уволенного сотрудника «Осторожно Media» Кирилла Суханова, находящегося под следствием.
Кирилл остается нашим сотрудником и вскоре вернется на свою работу, - заявила Собчак.