Собчак предложили виллу за 47 миллионов долларов

Ксения Собчак получила неожиданное и заманчивое предложение из ОАЭ.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Бывшей российской телеведущей предлагают приобрети виллу за 47 млн. долларов.

Об этом рассказала сама Ксюша в своем Telegram-канале.

Имя продавца, а также причины, побудившие его обратиться именно к опальной российской журналистке, не сообщаются.

Известна лишь одна единственная подробность предлагаемой сделки: в пакет, стоимостью в $47 млн входит парковка для частой яхты.

Собчак отреагировала на это с печальной иронией, признав, что подобные письма поступают к ней за неимением каких бы то ни было предложений от олигархов.

Напомним, последнее официальное заявление от Ксении касалось якобы уволенного сотрудника «Осторожно Media» Кирилла Суханова, находящегося под следствием.