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50 минут назад

Константин Богомолов высказался об отъезде из России

Lenta.ruиещё 7

Российский режиссер Константин Богомолов высказался о своем отъезде из России. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Константин Богомолов высказался об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Театральный деятель сообщил, что не собирается переезжать в другую страну, так как у него нет на это оснований.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — сообщил режиссер.

В октябре звездный адвокат Алексей Алешкин рассказал, что Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против его супруги, телеведущей Ксении Собчак.

Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за израильского паспорта

Ранее российская эстрадная певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в сентябре этого года, начала работу по ликвидации последней принадлежавшей ей отечественной компании ООО «АБП».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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