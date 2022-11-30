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24 минуты назад

Стало известно, сколько зарабатывает Родион Газманов

Вечерняя Москва

Певец Родион Газманов заявил, что несмотря на отмену практически всех городских новогодних праздников, он получает множество предложений о выступлениях.

Стало известно, сколько зарабатывает Родион Газманов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У нас появилось очень много запросов корпоративных, в том числе и выездных. Чему я, конечно, очень рад, — заявил сын народного артиста России Олега Газманова.

По словам Родиона, в последнее время он решил поднять расценки на свои выступления. Так, если раньше он брал за свой выход «семь тысяч рублей», то на сегодняшний день стоимость была увеличена в десять раз.

Однако промоутеры артиста сообщили, что актуальный выездной гонорар Родиона Газманова начинается от 300 тысяч рублей за концерт, передает портал Дни.ру.

До этого диджей певца Филиппа Киркорова Катя Гусева раскрыла точную стоимость концерта знаменитости.

Певец является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Его выступления могут обойтись в астрономические суммы. По словам Гусевой, Киркоров берет около десяти миллионов рублей за выступление на сегодняшний день.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,Олег Газманов,Филипп Киркоров,
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