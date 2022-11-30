Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии

О своей первой профессии рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

«Мало, кто знает, что до профессии телеведущей, я работала визажистом, красила людей на свадьбы и моделей для клипов. Поэтому в косметике я разбираюсь, хорошо ее знаю и очень люблю», — заявила знаменитость и показала поклонникам свою декоративную косметику.

По ее словам, когда нет съемок она легко и профессионально может накраситься сама.

Чехова рассказала, что сначала она всегда наносит на лицо крем с тональным оттенком, корректор для замазывания веснушек и прыщей, а также корректор и пудру под глаза. После этого использует тени для бровей и для век, подводку, тушь (если наращенные ресницы потеряли густоту) и помаду.

«Моя самая любимая часть в создании макияжа и самая нелюбимая часть работающих со мной визажистов — нарисовать мне стрелки. У меня к стрелкам очень обширные требования. Нужна конкретная форма, я ее называю "стрелки Мэрилин Монро". За счет них глаза становятся похожими на блюдца», — поделилась телеведущая.