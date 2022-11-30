В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
22 минуты назад

Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии

Мослента

О своей первой профессии рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Фото: Геннадий Гуляев / КоммерсантъГеннадий Гуляев / Коммерсантъ

«Мало, кто знает, что до профессии телеведущей, я работала визажистом, красила людей на свадьбы и моделей для клипов. Поэтому в косметике я разбираюсь, хорошо ее знаю и очень люблю», — заявила знаменитость и показала поклонникам свою декоративную косметику.

По ее словам, когда нет съемок она легко и профессионально может накраситься сама.

Чехова рассказала, что сначала она всегда наносит на лицо крем с тональным оттенком, корректор для замазывания веснушек и прыщей, а также корректор и пудру под глаза. После этого использует тени для бровей и для век, подводку, тушь (если наращенные ресницы потеряли густоту) и помаду.

«Моя самая любимая часть в создании макияжа и самая нелюбимая часть работающих со мной визажистов — нарисовать мне стрелки. У меня к стрелкам очень обширные требования. Нужна конкретная форма, я ее называю "стрелки Мэрилин Монро". За счет них глаза становятся похожими на блюдца», — поделилась телеведущая.

Ранее Чехова сняла видео в постели. Она рассказала о неприятностях, которые регулярно случаются с ней в преддверии значимых событий.

Шоу-бизнес,Мэрилин Монро,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители