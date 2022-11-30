В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
29 минут назад

Певица Слава похвасталась новым Mercedes за 18 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась новым автомобилем Mercedes V300, который приобрела у официальных дилеров до ухода немецкой компании из России. Роликами, снятыми в автосалоне, она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певица Слава похвасталась новым Mercedes за 18 миллионов
Фото: соцсетисоцсети

На опубликованных кадрах артистка рассказывает подписчикам о новом черном минивэне, который оснащен панорамной крышей и кожаным салоном.

«Это была последняя машина, которую можно было купить в официальном салоне, не через каких-то людей», — отметила Слава.

Она пожаловалась, что смогла купить авто с салоном лишь черного цвета, и добавила, что сделает меховую обивку сидений.

По информации издания Super.ru, стоимость машины составила 18 миллионов рублей.

«Эта рабочая лошадка того стоит, чтобы в комфорте ездить по городам на гастроли. Аки пчелка, все сама! Сама себе подарок сделала к Новому году. Я заслужила!» — прокомментировала покупку певица.

Ранее в ноябре российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова показала новую расцветку своей роскошной машины. Жена рэпера Джигана опубликовала в соцсетях видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На кадрах было видно, что транспортное средство перекрасили в лиловый цвет.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Анастасия Сланевская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители