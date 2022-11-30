Певица Слава похвасталась новым Mercedes за 18 миллионов

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась новым автомобилем Mercedes V300, который приобрела у официальных дилеров до ухода немецкой компании из России. Роликами, снятыми в автосалоне, она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: соцсети соцсети

На опубликованных кадрах артистка рассказывает подписчикам о новом черном минивэне, который оснащен панорамной крышей и кожаным салоном.

«Это была последняя машина, которую можно было купить в официальном салоне, не через каких-то людей», — отметила Слава.

Она пожаловалась, что смогла купить авто с салоном лишь черного цвета, и добавила, что сделает меховую обивку сидений.

По информации издания Super.ru, стоимость машины составила 18 миллионов рублей.

«Эта рабочая лошадка того стоит, чтобы в комфорте ездить по городам на гастроли. Аки пчелка, все сама! Сама себе подарок сделала к Новому году. Я заслужила!» — прокомментировала покупку певица.