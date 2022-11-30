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12 минут назад

Адвокат заявил, что у Пугачевой в РФ остался доход до 60 млн рублей в год

News.ru

Несмотря на недавнее заявление о ликвидации ООО «АБП», певица Алла Пугачева продолжает получать доход от деятельности в России благодаря ИП, приносящему до 60 млн рублей в год, пишет «Комсомольская правда». Как рассказал адвокат Андрей Алешкин, артистка будет связана бизнес-проектами с Россией до тех пор, пока не закроет здесь ИП и не отзовёт разрешение на использование ее имени у обувного бренда.

У Пугачевой в России остался доход до 60 млн рублей в год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оборотные средства по ИП составляют 60 млн в год — неплохая прибавка к пенсии. Кроме того, Алла Пугачева выпускает обувь и аксессуары: от этого бизнеса она может получать как единовременный, так и постоянный доход, всё зависит от условий контракта. Здесь я не вижу ничего удивительного: имя Аллы Борисовны за много лет уже стало брендом, — прокомментировал ситуацию адвокат.

Отмечается, что под брендом Alla Pugachova, который существует на рынке с 1997 года, до сих пор продаются обувь, сумки и духи. Так, на популярных маркетплейсах можно найти «брендовые» босоножки по средней цене от 3500 рублей, туфли (от 5500 рублей), кроссовки (от 6000 рублей), ботинки (от 7900) и сапоги (от 11 до 23 тысяч рублей). Сумочки от Алла Борисовны стоят от 4500 рублей, духи — от 1000 рублей.

Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева закрывает свою фирму в России под названием «АБП». Компания специализировалась на шоу-бизнесе и пользовалась большой поддержкой мэрии Москвы. Заявление о закрытии фирмы было подано 23 ноября. Посредством «АБП» в 2010 году вела свою деятельность радиостанция «Радио Алла», в которой генеральным директором значится гендиректор певицы Елена Чупракова. Также компания занималась организацией концертов артистки, «последний» из которых состоялся в 2019 году.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Алла Пугачева,Правительство Москвы,
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