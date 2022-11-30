Медведева оценила исполнение гимна Украины Милохиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева неприличным жестом показала свое отношение к блогеру Дане Милохину, который недавно публично исполнил украинский гимн.
Фигуристка поучаствовала в видеообращении, записанном на совместном ужине с друзьями блогера, к экс-партнеру по «Ледниковому периоду». Медведева не смогла скрыть неприязнь, показав ему средний палец. Соответствующий ролик выложил к себе в Telegram-канал Милохин.
«Сидим на ужине, значит. Пришли к мнению, что ты ***** тот еще. Вообще, брат, стыдно должно быть. На самом деле пришли к тому, что все на вайбе», — сказал приятель артиста в обращении.
Напомним, что ранее Даня Милохин без предупреждения покинул проект «Ледниковый период». Многие коллеги и поклонники артиста были возмущены подобным поступком.