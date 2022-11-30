Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации после фотосессии для V Magazine

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала V Magazine. В связи с этим, иностранные пользователи обвинили ее в поддержке специальной операции России на Украине.

Фото: Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Буква V всегда присутствовала на обложке журнала, однако это не помешало поклонникам обвинить модель в поддержке СВО. Они обратили внимание на красные перчатки Шейк, которые, по их мнению, символизируют поддержку РФ.