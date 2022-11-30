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40 минут назад

Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации после фотосессии для V Magazine

Слово и Дело

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала V Magazine. В связи с этим, иностранные пользователи обвинили ее в поддержке специальной операции России на Украине.

Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации после фотосессии для V Magazine
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Буква V всегда присутствовала на обложке журнала, однако это не помешало поклонникам обвинить модель в поддержке СВО. Они обратили внимание на красные перчатки Шейк, которые, по их мнению, символизируют поддержку РФ.

Напомним, символами спецоперации России на Украине стали буквы V и Z. Люди носят их в знак поддержки ВС РФ.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,Верховный суд,
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