Женя Медведева впервые высказалась об уходе Дани Милохина из «Ледникового периода»

После долгого молчания фигуристка все-таки рассказала, что чувствует после отъезда партнера по шоу. «С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и "Ледникового периода"...» — высказалась Медведева изданию «7 дней».

Девушка также добавила, что Милохин не предупредил ее о своих планах покинуть шоу и страну, Медведева узнала об этом уже после его бегства. Фигуристка отметила, что не готова публично говорить о своем отношении к поведению блогера, и мнением поделилась только со своим окружением.