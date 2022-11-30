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6 часов назад

Женя Медведева впервые высказалась об уходе Дани Милохина из «Ледникового периода»

Super.ruиещё 1

После долгого молчания фигуристка все-таки рассказала, что чувствует после отъезда партнера по шоу. «С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и "Ледникового периода"...» — высказалась Медведева изданию «7 дней».

Женя Медведева впервые высказалась об уходе Дани Милохина из «Ледникового периода»
Фото: Super.ruSuper.ru

Девушка также добавила, что Милохин не предупредил ее о своих планах покинуть шоу и страну, Медведева узнала об этом уже после его бегства. Фигуристка отметила, что не готова публично говорить о своем отношении к поведению блогера, и мнением поделилась только со своим окружением.

Уход Милохина из «Ледникового периода» наделал много шума. Не только зрители, но и звезды были шокированы поступком блогера, насчет которого ранее категорично высказывались Филипп Киркоров, Татьяна Тарасова и Илья Авербух.

Мы также эксклюзивно узнали, кто заменил Даню на льду и стал новым партнером Медведевой.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Филипп Киркоров,
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