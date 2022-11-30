Пугачева ликвидирует свою компанию в России

Певица Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию своей компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на юридические документы.

Теперь у Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России остался только статус ИП. В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство юмориста «МГ Лаб».