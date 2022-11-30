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32 минуты назад

Алла Пугачева ликвидирует именную компанию в России

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию своей компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на юридические документы.

Пугачева ликвидирует свою компанию в России
Фото: соцсетисоцсети

Согласно информации издания, соответствующее заявление звезда подала 23 ноября. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — «АБП» организовывала концерты Примадонны и вела деятельность «Радио Алла».

Теперь у Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в России остался только статус ИП. В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала рекламное агентство юмориста «МГ Лаб».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,ФНС России,
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