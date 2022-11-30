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11 минут назад

Лариса Гузеева заявила, что бросила курить и материться

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дала обещание, что больше не будет курить и ругаться матом.

Гузеева заявила, что бросила курить и материться
Фото: Кадр из телепередачи «Давай поженимся»Кадр из телепередачи «Давай поженимся»

«Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное [слово]», — написала звезда в личном блоге.

Также она призвала подписчиков не осуждать ее решение.

«Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — объяснила свою позицию Гузеева.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы обязал Ларису Гузееву выплатить более 100 тыс. руб. страховой компании из-за некачественного ремонта ее квартиры.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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