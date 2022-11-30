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18 минут назад

Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского «Голоса»

Вечерняя Москваиещё 1

Школьник Даниил Первушин из Москвы победил в детской версии телешоу Swiss Voice Tour — швейцарской версии популярного вокального телеконкурса «Голос».

Школьник из Москвы победил в швейцарской версии детского «Голоса»
Фото: YouTube / Daniel (Danila) PervushinYouTube / Daniel (Danila) Pervushin

Молодой человек приехал в европейскую страну, чтобы навестить старшего брата — пианиста и композитора. Также он планировал посетить джазовый фестиваль в Монтре. Во время путешествия они с отцом увидели объявление о кастинге в местное вокальное шоу и решили пройти отбор.

Первые этапы конкурса проходят в местных торговых центрах. Через несколько дней проводится мини-финал, на котором определяют одного победителя. Спустя два месяца репетиций — первое выступление на ТВ и сразу полуфинал состязаний.

До финального этапа доходит четыре человека. Даниил победил и получил в качестве приза возможность записать собственную песню в лондонской студии Abbey Road, где записывали свои композиции The Beatles.

Кроме того, за два месяца репетиций в Женеве молодой человек записался и начал ходить в Высшую школу музыки, расположенную в швейцарской столице. Обучение там он продолжает и по сей день.

Накануне стало известно, что российская певица МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в роли нового члена жюри.

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