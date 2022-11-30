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50 минут назад

Барановская заявила, что Аршавин хранил деньги под кроватью

Газета.Ruиещё 3

Телеведущая Юлия Барановская раскрыла тайну бывшего возлюбленного Андрея Аршавина. Ее слова цитирует The Voice.

Барановская: Аршавин хранил деньги под кроватью
Фото: Global Look Press/ РИА НовостиGlobal Look Press/ РИА Новости

По словам экс-избранницы футболиста, он предпочитал получать заработную плату в наличных, поскольку не доверял банкам. Также он хранил все свои сбережения под кроватью, как объяснила Барановская.

Телеведущая рассказала, что от этой привычки Аршавин избавился после переезда в Англию.

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"Когда у него арестовали все счета, он сказал: "Я же говорил, где надо держать деньги, — под кроватью", - вспоминает она.

Барановская и Аршавин были вместе девять лет, однако так и не зарегистрировали свои отношения официально. У бывших возлюбленных трое детей.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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