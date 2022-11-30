Барановская: Аршавин хранил деньги под кроватью

Телеведущая Юлия Барановская раскрыла тайну бывшего возлюбленного Андрея Аршавина. Ее слова цитирует The Voice.
По словам экс-избранницы футболиста, он предпочитал получать заработную плату в наличных, поскольку не доверял банкам. Также он хранил все свои сбережения под кроватью, как объяснила Барановская.
Телеведущая рассказала, что от этой привычки Аршавин избавился после переезда в Англию.
"Когда у него арестовали все счета, он сказал: "Я же говорил, где надо держать деньги, — под кроватью", - вспоминает она.
Барановская и Аршавин были вместе девять лет, однако так и не зарегистрировали свои отношения официально. У бывших возлюбленных трое детей.