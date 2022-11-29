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17 минут назад

Известный юморист попал в реанимацию

Елена Прошина

Российский юморист Александр Пономаренко попал в реанимацию после сеанса народной медицины у знахарки. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Известный юморист попал в реанимацию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Последние полтора года Александр Пономаренко борется с онкологическим заболеванием. После курса химиотерапии юморист решил обратиться за помощью к народной медицине – он посетил знахарку, которая устроила Пономаренко сеанс лечения травами. Но нетрадиционная медицина сделала только хуже – состояние артиста ухудшилось, и его забрали в реанимацию.

При этом концертный директор Пономаренко Анатолий Муттер заявил, что пытался отговорить Александра от лечения нетрадиционной медициной, однако артист настоял на своем.

О болезни Александра Пономаренко стало известно недавно. Артист долгое время не хотел афишировать своё состояние.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,
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