Известный юморист попал в реанимацию

Российский юморист Александр Пономаренко попал в реанимацию после сеанса народной медицины у знахарки. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Последние полтора года Александр Пономаренко борется с онкологическим заболеванием. После курса химиотерапии юморист решил обратиться за помощью к народной медицине – он посетил знахарку, которая устроила Пономаренко сеанс лечения травами. Но нетрадиционная медицина сделала только хуже – состояние артиста ухудшилось, и его забрали в реанимацию.

При этом концертный директор Пономаренко Анатолий Муттер заявил, что пытался отговорить Александра от лечения нетрадиционной медициной, однако артист настоял на своем.