В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
19 минут назад

Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «1-11» блогерши Иды Галич, в котором звезды состязаются с детьми и подростками в знании школьной программы, не смогла верно ответить на вопрос из курса физики. Выпуск доступен на YouTube.

Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В одном из раундов Бузовой предстояло соревноваться с десятиклассником по имени Михаил. Обоим участникам нужно было соотнести физические величины с единицами измерения. Ведущая верно отметила в своем ответе, что длина измеряется в метрах, а масса — в килограммах. Однако она неверно указала в своем ответе, что энергия измеряется в амперах, сила — в паскалях, а давление — в ньютонах (энергия измеряется в джоулях, сила — в ньютонах, давление — в паскалях — прим. «Ленты.ру»). Узнав правильные ответы, ведущая посмеялась над своей неудачей.

При этом подросток справился с задачей.

«В этом раунде Михаил раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — пошутила Галич, комментируя результаты тура.

В целом же игра окончилась ничьей.

Ранее блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак не смогла ответить на ряд вопросов школьной программы. В частности, она призналась, что не знает, кто написал произведение «Отцы и дети» и в каком веке правил Петр I.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители