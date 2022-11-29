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21 минуту назад

Волочкова пришла в суд за миллионной компенсацией

Илья Родин

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск Анастасии Волочковой к ООО «ТСЖ Итальянская улица, дом 4». Балерина заявила, что управляющая компания допустила протечку в ее квартире. Об этом пишет РЕН ТВ.

Волочкова пришла в суд за миллионной компенсацией
Фото: © YesNoYes/Youtube© YesNoYes/Youtube

По оценке Волочковой, потоп повлек за собой тяжелые последствия, на восстановление которых потребуются миллионы рублей. Она добавила, что квартира якобы представляет собой «музейный экспонат».

Балерина потребовала с УК 3,5 млн рублей на ликвидацию последствий и 100 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Волочкова пояснила, что квартира находится в собственности свыше 10 лет. Она отметила, что исправно оплачивала квитанции ЖКХ. Она добавила, что ранее также случались протечки. В частности, квартира была затоплена в 2018 году, ее пришлось ремонтировать.

Представитель УК, в свою очередь, пояснил, что причиной потопа в жилье балерины «могли стать как погодные условия, так и ремонт крыши».

По предварительной информации, протечка произошла из-за плохой гидроизоляции балкона, сообщает портал «78».

По данным портала, балкон входит в сферу ответственности УК. Суд отложил слушание дела на 16 января 2023 года.

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