Голубкина объяснила отказ от гастролей в Казахстане

Российская актриса Мария Голубкина рассказала, почему отказалась от гастролей в Казахстане. По ее словам, принимающая сторона не выполнила условий для встречи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Голубкина должна была отправиться на гастроли в Казахстан со спектаклем «Любовь и голуби» Театра Российской Армии. Однако ее не устроили организация встречи. По ее словам, принимающая сторона не выполнила всех необходимых условий.

«Мы когда-нибудь обязательно приедем в Казахстан, но в каких-то нормальных условиях. Потому что все-таки мы звезды, а не крупный рогатый скот», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что впервые за свою карьеру столкнулась с подобной ситуацией. Актриса добавила, что другие сотрудники Театра Российской армии все-таки отправились в Казахстан, чтобы порадовать зрителей.