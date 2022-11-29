Голубкина объяснила отказ от гастролей в Казахстане

Российская актриса Мария Голубкина рассказала, почему отказалась от гастролей в Казахстане. По ее словам, принимающая сторона не выполнила условий для встречи. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Голубкина должна была отправиться на гастроли в Казахстан со спектаклем «Любовь и голуби» Театра Российской Армии. Однако ее не устроили организация встречи. По ее словам, принимающая сторона не выполнила всех необходимых условий.
«Мы когда-нибудь обязательно приедем в Казахстан, но в каких-то нормальных условиях. Потому что все-таки мы звезды, а не крупный рогатый скот», — заявила артистка.
Она подчеркнула, что впервые за свою карьеру столкнулась с подобной ситуацией. Актриса добавила, что другие сотрудники Театра Российской армии все-таки отправились в Казахстан, чтобы порадовать зрителей.
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