Литва отказалась включать Лободу в список нежелательных лиц

Литва не будет включать украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц, сообщила пресс-секретарь главы МИД страны Паулина Левицкайте. По ее словам, для этого нет юридических оснований. Об этом пишет РИА Новости.
«Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», - сказала она.
Ранее сообщалось, что Литва добавит Лободу в список персона нон грата после консультаций с украинскими партнерами. Левицкайте тогда говорила, что государство действует в соответствии с законами.
Лобода является гражданской Украины, но сейчас проживает в Литве. Ранее она объявила о проведении концертов в ряде балтийской стран, однако они были отменены. По словам министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна. По его словам, в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, и призвал представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру своих коллег.