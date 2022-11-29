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12 минут назад

Литва отказалась включать Лободу в список нежелательных лиц

Алиса Селезнёва

Литва не будет включать украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц, сообщила пресс-секретарь главы МИД страны Паулина Левицкайте. По ее словам, для этого нет юридических оснований. Об этом пишет РИА Новости.

Литва отказалась включать Лободу в список нежелательных лиц
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

«Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Литва добавит Лободу в список персона нон грата после консультаций с украинскими партнерами. Левицкайте тогда говорила, что государство действует в соответствии с законами.

Лобода является гражданской Украины, но сейчас проживает в Литве. Ранее она объявила о проведении концертов в ряде балтийской стран, однако они были отменены. По словам министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна. По его словам, в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы, и призвал представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру своих коллег.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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