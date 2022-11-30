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21 минуту назад

Участница из Южной Кореи признана самой красивой женщиной на планете

Газета.Ruиещё 2

Участница из Южной Кореи Мина Сью Чой стала победительницей конкурса «Мисс Земля 2022». Об этом сообщает Rappler.

На конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка
Фото: Heyadamg/YoutubeHeyadamg/Youtube

Вечером 29 ноября состоялся финал конкурса «Мисс Земля 2022» на Филиппинах. В нем приняли участие представительницы 86 стран. Среди 86 участниц были выбраны еще три королевы, которые были удостоены титулов трех стихий конкурса: «Мисс Огонь 2022» — Андреа Агилера из Колумбии, «Мисс Вода 2022» — Надин Аюб из Палестины, а «Мисс Воздух 2022» — Шеридан Мортлок из Австралии. Филиппинка Дженни Рамп из Тарлака вошла в двадцатку лучших, получив награду за лучший костюм фауны.

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Представительница Южной Кореи завоевала главную награду — «Мисс Земля 2022». Мина Сью Чой также получила несколько медалей во время предконкурсных мероприятий, в том числе за соревнования в вечерних платьях и купальниках.

Ранее сообщалось, что тайская трансгендерная женщина купила организацию «Мисс Вселенная» за $20 млн.

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