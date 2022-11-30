На конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка

Вечером 29 ноября состоялся финал конкурса «Мисс Земля 2022» на Филиппинах. В нем приняли участие представительницы 86 стран. Среди 86 участниц были выбраны еще три королевы, которые были удостоены титулов трех стихий конкурса: «Мисс Огонь 2022» — Андреа Агилера из Колумбии, «Мисс Вода 2022» — Надин Аюб из Палестины, а «Мисс Воздух 2022» — Шеридан Мортлок из Австралии. Филиппинка Дженни Рамп из Тарлака вошла в двадцатку лучших, получив награду за лучший костюм фауны.