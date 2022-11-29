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26 минут назад

Назад в прошлое: звезды «встретились» с собой молодыми

Газета.Ru

Ард Хелинк — художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте. Серия фотографий «Тогда и сейчас» невероятно популярна и принесла Арду более 304 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

1/20 Криштиану Роналду, 37 лет (футболист)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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2/20 Джо Байден, 80 лет (президент США)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
3/20 Дженнифер Лопес, 53 года (певица)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
4/20 Пирс Броснан, 69 лет (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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5/20 Эмма Уотсон, 32 года (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
6/20 Майкл Джей Фокс, 61 год (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
7/20 Дженнифер Энистон, 53 года (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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8/20 Джордж Клуни, 61 год (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
9/20 Джулия Робертс, 55 лет (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
10/20 Билл Мюррей, 72 года (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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11/20 Кэмерон Диас, 50 лет (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
12/20 Райан Рейнольдс, 46 лет (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
13/20 Кристен Стюарт, 32 года (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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14/20 Джон Бон Джови, 60 лет (музыкант)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
15/20 Анджелина Джоли, 47 лет ( актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
16/20 Арнольд Шварценеггер, 75 лет (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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17/20 Скарлетт Йоханссон, 38 лет (актриса)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
18/20 Дуэйн Джонсон, 50 лет (актер)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
19/20 Дэвид Бекхэм, 47 лет (футболист)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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20/20 Принц Уэльский Уильям, 40 лет (сын короля Великобритании Карла III)
Фото: ardgelinck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Дизайнер показывает, как звезды меняются со временем, создавая естественные отфотошопленные изображения, на которых они позируют с собой в молодости. Ард поделился своей первой фотографией «Тогда и сейчас» более 10 лет назад. Его работы быстро завоевали популярность, и он решил делать снимки с участием звезд со всего мира.

«Видеть, как наши любимые звезды, с которыми мы выросли, становятся все старше и старше вместе с нами, может быть ошеломляющим, но если изменить образ мышления, это также может утешить. Звезды ничем не отличаются от вас или меня, мы все становимся старше», — объяснил феномен популярности художника эксперт по поп-культуре Майк Сингтон.

Нередко сами знаменитости выражают свою любовь к работам Арда. Его снимками делились Мадонна, Сильвестр Сталлоне, Том Джонс, Майкл Дуглас, Тина Тернер и многие другие артисты.

Шоу-бизнес,Фото,Мадонна,Тина Тернер,Сильвестр Сталлоне,Майкл Дуглас,Том Джонс,
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