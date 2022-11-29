Назад в прошлое: звезды «встретились» с собой молодыми

Ард Хелинк — художник-фотошопер из Нидерландов, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте. Серия фотографий «Тогда и сейчас» невероятно популярна и принесла Арду более 304 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дизайнер показывает, как звезды меняются со временем, создавая естественные отфотошопленные изображения, на которых они позируют с собой в молодости. Ард поделился своей первой фотографией «Тогда и сейчас» более 10 лет назад. Его работы быстро завоевали популярность, и он решил делать снимки с участием звезд со всего мира.