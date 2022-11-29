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53 минуты назад

Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей

Мослента

Свой зимний ритуал по уходу за кожей раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

«Мне так лениво ходить в спортзал зимой, но вообще не ухаживать за телом невозможно. Я хожу на массажи, эндосферу. Это обязательно нужно делать, иначе пропадет тонус кожи», — призналась знаменитость.

В домашнем уходе Бородина использует скрабы для тела, поскольку это «самое легкое, что можно сделать самостоятельно». По ее словам, эти косметические средства не только очищают кожу, но и ускоряют лимфодренаж, что способствует уменьшению целлюлита. Также в программе бьюти-рутины у актрисы — антицеллюлитное обертывание.

Ранее раскрыли ритуал ухода за кожей во время холодов и отопительного сезона. Зимой кожа испытывает стресс, а проявляется это сухостью и изменением цвета эпидермиса.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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