Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей

Свой зимний ритуал по уходу за кожей раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина .

«Мне так лениво ходить в спортзал зимой, но вообще не ухаживать за телом невозможно. Я хожу на массажи, эндосферу. Это обязательно нужно делать, иначе пропадет тонус кожи», — призналась знаменитость.

В домашнем уходе Бородина использует скрабы для тела, поскольку это «самое легкое, что можно сделать самостоятельно». По ее словам, эти косметические средства не только очищают кожу, но и ускоряют лимфодренаж, что способствует уменьшению целлюлита. Также в программе бьюти-рутины у актрисы — антицеллюлитное обертывание.