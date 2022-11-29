Metallica анонсировала первый за семь лет альбом

"72 seasons - это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". Концепция, согласно которой наши родители сказали нам, "кто мы есть". Возможное раскладывание по полочкам информации о том, что мы за личности. Думаю, что самой интересной частью этого является продолжение изучения этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта - это воспроизведение или реакция на эти детские переживания. Узники детства или освобождение от тех уз, которые мы носим", - приводит журнал слова вокалиста группы Джеймса Хетфилда, рассказавшего о концепции альбома.