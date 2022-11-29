В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
33 минуты назад

Metallica анонсировала выход нового альбома

ТАССиещё 5

Американская рок-группа Metallica подтвердила, что ее новый студийный альбом 72 Seasons будет доступен 14 апреля 2023 года, и объявила о масштабной серии концертов на 2023 и 2024 годы. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, 72 Seasons будет включать в себя 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут. Последний студийный альбом группы Hardwired...To Self-Destruct вышел в 2016 году, сообщает журнал.

"72 seasons - это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". Концепция, согласно которой наши родители сказали нам, "кто мы есть". Возможное раскладывание по полочкам информации о том, что мы за личности. Думаю, что самой интересной частью этого является продолжение изучения этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта - это воспроизведение или реакция на эти детские переживания. Узники детства или освобождение от тех уз, которые мы носим", - приводит журнал слова вокалиста группы Джеймса Хетфилда, рассказавшего о концепции альбома.

Metallica - американская метал-группа. Была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 10 студийных альбомов, четыре концертных альбома, двенадцать видеоальбомов, кавер-альбом и два расширенных альбома.

Шоу-бизнес,Джеймс Хетфилд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители