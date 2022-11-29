Metallica анонсировала первый за семь лет альбом

Американская рок-группа Metallica подтвердила, что ее новый студийный альбом 72 Seasons будет доступен 14 апреля 2023 года, и объявила о масштабной серии концертов на 2023 и 2024 годы. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.
По его информации, 72 Seasons будет включать в себя 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут. Последний студийный альбом группы Hardwired...To Self-Destruct вышел в 2016 году, сообщает журнал.
"72 seasons - это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". Концепция, согласно которой наши родители сказали нам, "кто мы есть". Возможное раскладывание по полочкам информации о том, что мы за личности. Думаю, что самой интересной частью этого является продолжение изучения этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта - это воспроизведение или реакция на эти детские переживания. Узники детства или освобождение от тех уз, которые мы носим", - приводит журнал слова вокалиста группы Джеймса Хетфилда, рассказавшего о концепции альбома.
Metallica - американская метал-группа. Была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 10 студийных альбомов, четыре концертных альбома, двенадцать видеоальбомов, кавер-альбом и два расширенных альбома.