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21 минуту назад

Дмитрий Нагиев ответил, почему решил уйти с Первого канала

Слово и Делоиещё 1

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев объяснил, почему ушел с Первого канала. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-канала «Skillbox Лекторий».

Дмитрий Нагиев ответил, почему решил уйти с Первого канала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нагиев предпочитал долгое время не комментировать случившееся. Однако недавно он решил прервать свое молчание.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел. Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», — высказался шоумен.

Нагиев предупредил, что в будущем намерен заняться бизнесом. Например, он задумался об открытии барбершопа.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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