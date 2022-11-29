Дмитрий Нагиев ответил, почему решил уйти с Первого канала

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев объяснил, почему ушел с Первого канала. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-канала «Skillbox Лекторий».

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Нагиев предпочитал долгое время не комментировать случившееся. Однако недавно он решил прервать свое молчание.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел. Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», — высказался шоумен.