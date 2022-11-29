Российский певец высказал свою версию смерти Градского

Знаменитый российский певец Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года, однако многие звезды шоу-бизнеса, а также его семья и многочисленные друзья все еще скорбят по нему. Художник Никас Сафронов на фоне первой годовщины со смерти певца в интервью MK.RU рассказал, по какой причине он мог уйти из жизни.

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Никас Сафронов предположил, что причинами ухудшения здоровья и последующей смерти Александра Градского мог быть сильный стресс и избыточный вес. Он напомнил, что певец сильно страдал от этого в последние годы жизни.

Художник обратил внимание на то, что Градский весил около 200 килограммов. Такой избыток веса мог быть вызван нарушенным обменом веществ и физиологией, отметил Сафронов. Также он полагает, что Градский в последние годы слишком много нервничал, так как всегда был очень впечатлительным человеком.

«Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие», — пояснил Сафронов.

Он рассказал, что Градский всегда был благородным человеком, теплым и сердечным. Зачастую, подчеркнул художник, именно нервы доводят человека до тяжелых заболеваний, а затем и до смерти.