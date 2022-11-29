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2 часа назад

Никита Джигурда раскрыл «секрет классного секса»

Газета.Ru

Актер Никита Джигурда в беседе с «Пятым каналом» поделился мнением, как сделать половой акт незабываемым.

Джигурда раскрыл «секрет классного секса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает артист, сейчас мужчины мало заботятся об удовольствии партнерши.

«Секрет классного секса в том, чтобы я, как мужчина, боготворил свою партнершу и быть воспитанным с детства очень важно. Думать в первую очередь о своей партнерше, а потом уже о себе», — поделился Джигурда.

Ранее директор Никиты Джигурды опроверг информацию о проигранном суде за наследство бизнесвумен Людмилы Барташ. При этом детали разбирательства он также не сообщил.

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,
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