Джигурда раскрыл «секрет классного секса»

Актер Никита Джигурда в беседе с «Пятым каналом» поделился мнением, как сделать половой акт незабываемым.
Как считает артист, сейчас мужчины мало заботятся об удовольствии партнерши.
«Секрет классного секса в том, чтобы я, как мужчина, боготворил свою партнершу и быть воспитанным с детства очень важно. Думать в первую очередь о своей партнерше, а потом уже о себе», — поделился Джигурда.
Ранее директор Никиты Джигурды опроверг информацию о проигранном суде за наследство бизнесвумен Людмилы Барташ. При этом детали разбирательства он также не сообщил.