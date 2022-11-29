Киркоров восхитился оперным талантом певицы Алсу

Известная российская певица Алсу похвасталась оперными вокальными данными, о которых не подозревал практически никто из коллег. Поп-исполнитель Филипп Киркоров изумился ее талантливому исполнению.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Знаменитости знакомы порядка 30 лет. Когда артистка принимала участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ, она смогла продемонстрировать навыки оперного вокала. Многие зрители при этом усомнились, что исполнила песню действительно сама артистка.

Звезда решила ответить хейтерам и записала с этой целью специальный видеоролик. За распевкой в студии ее застал Киркоров. Вокальные данные Алсу сразили исполнителя, пишет портал «7Дней».

— Просто я в шоке! Аплодирую стоя! Если бы своими ушами не услышал, не поверил бы, что из этой хрупкой девочки вдруг такой звук, — заявил Филипп Киркоров.