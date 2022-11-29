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15 минут назад

Ольга Орлова рассказала про пластические операции

runews24.ru

Подписчица в социальных сетях поинтересовалась у Орловой, кто делал ей пластические операции. По мнению читательницы, они были сделаны некачественно. Певица не оставила без внимания комментарий пользовательницы и ответила любопытной читательнице.

Ольга Орлова рассказала про пластические операции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пластику мне делала природа - все претензии к ней», - написала певица.

Певица посоветовала подписчице поинтересоваться у природы, почему ей не досталось чувство такта и порядочность.

Орлова часто подвержена нападкам хейтеров. Недавно телеведущая рассказала о личном счастье – Ольга находится на пятом месяце беременности. После этого в комментариях певицу обвинили в глупости: по их мнению, женщинам после 45 лет нельзя рожать. Орлова ответила на нападки недоброжелателей.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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