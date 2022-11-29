Ольга Орлова рассказала про пластические операции

Подписчица в социальных сетях поинтересовалась у Орловой, кто делал ей пластические операции. По мнению читательницы, они были сделаны некачественно. Певица не оставила без внимания комментарий пользовательницы и ответила любопытной читательнице.

«Пластику мне делала природа - все претензии к ней», - написала певица.

Певица посоветовала подписчице поинтересоваться у природы, почему ей не досталось чувство такта и порядочность.