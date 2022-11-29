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1 час назад

Нагиев раскрыл причины ухода с Первого канала

Вечерняя Москва

Именитый российский актер Дмитрий Нагиев поучаствовал в шоу на одном из образовательных каналов на YouTube. В ходе интервью шоумен рассказал, почему решил уйти с Первого канала после десяти лет взаимовыгодного сотрудничества.

Нагиев раскрыл причины ухода с Первого канала
Фото: АГН МоскваАГН Москва

До этого телеведущий предпочитал не распространяться о причинах собственного решения. Однако на днях он приоткрыл завесу тайны и заявил, что в настоящее время многие жители России думают о смене трудовой деятельности.

— Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще, — сказал Дмитрий Нагиев.

По словам артиста, в будущем он планирует уйти в бизнес и открыть барбершоп. Знаменитый шоумен в шутку отметил, что собирается «мстить всем, у кого остались волосы».

Накануне главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта заявил, что российскому шоумену Дмитрию Нагиеву в честь 10-летия шоу «Голос» предоставили «небольшой творческий перерыв», он вернется на канал после отдыха.

Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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