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41 минуту назад

Рынок шоу-бизнеса стремительно теряет интерес к Лободе

Илья Родин

Международные концертные площадки постепенно теряются интерес к некогда популярной певице Светлане Лободе. Поле ее деятельности резко сократилось, пишет Федеральное агентство новостей.

Рынок шоу-бизнеса стремительно теряет интерес к Лободе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Литве певицу включили в черный список, ее концерты были отменены. Это повлияло на отношение к ней на рынке в целом.

Кроме того, наблюдаются проблемы с продажей билетов на концерты в ФРГ. Русскоязычные немцы предпочитают оплачивать значительно выросшие счета ЖКХ, а не тратить деньги на концерты, тем более на покупку дорогих мест.

В Израиле билеты продаются несколько лучше, но их стоимость крайне невелика. С учетом комиссии Malina Night Club, в котором пройдет концерт, цена билета составит порядка тысячи рублей. С учетом небольшого количества мест, выручка исполнительницы будет минимальной.

По данным портала, певице остается надеяться только на корпоративы в ОАЭ или Турции. В настоящее время она открыта для предложений на соответствующих ресурсах, ценник за одно мероприятие составляет 7 млн рублей.

Ранее украинская артистка Анастасия Приходько заявила, что Лободе не будут рады на Украине. По ее мнению, резкие слова певицы в адрес России не искупают ее прежних ошибок.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Светлана Лобода,
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