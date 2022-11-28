Рынок шоу-бизнеса стремительно теряет интерес к Лободе

Международные концертные площадки постепенно теряются интерес к некогда популярной певице Светлане Лободе. Поле ее деятельности резко сократилось, пишет Федеральное агентство новостей.

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Отмечается, что в Литве певицу включили в черный список, ее концерты были отменены. Это повлияло на отношение к ней на рынке в целом.

Кроме того, наблюдаются проблемы с продажей билетов на концерты в ФРГ. Русскоязычные немцы предпочитают оплачивать значительно выросшие счета ЖКХ, а не тратить деньги на концерты, тем более на покупку дорогих мест.

В Израиле билеты продаются несколько лучше, но их стоимость крайне невелика. С учетом комиссии Malina Night Club, в котором пройдет концерт, цена билета составит порядка тысячи рублей. С учетом небольшого количества мест, выручка исполнительницы будет минимальной.

По данным портала, певице остается надеяться только на корпоративы в ОАЭ или Турции. В настоящее время она открыта для предложений на соответствующих ресурсах, ценник за одно мероприятие составляет 7 млн рублей.