Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»

«Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в "Елках" — от вас. Буду выяснять, что делать… Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — высказался Ургант.