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25 минут назад

Иван Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»

Lenta.ruиещё 5

Российский шоумен Иван Ургант прокомментировал свое исключение из фильма «Елки 9». Его слова передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»
Фото: ТАССТАСС

Актер признался, что не знал о своем отсутствии в актерском составе новой картины.

«Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в "Елках" — от вас. Буду выяснять, что делать… Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — высказался Ургант.

Шоумен также пошутил, что сценарист фильма Евгений Кулик решил завершить таким образом его актерскую карьеру.

«Видимо, Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. В крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано "Евгений Кулик"», — добавил юморист.

Ранее Кулик объяснил, что решение не приглашать Урганта в картину было принято на стадии написания сценария. Он отметил, что в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры. Кулик заявил, что Ургант с этой задачей не справился бы.

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Девятая часть франшизы «Елки» выйдет в российский прокат 1 декабря.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Евгений Кулик,Дмитрий Песков,
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