В комикс-вселенной DC появится первый украинский супергерой. Как сообщает Bleeding Cool, персонаж Павло Ступко по прозвищу Core (дословно — Ядро) дебютирует в комиксе The Wildstorm 30th Anniversary Special.

Согласно опубликованному фрагменту комикса, Павло описывается как «живой ядерный генератор». Украинец умеет летать и сохраняет вечную молодость — несмотря на свой возраст в 52 года он выглядит на 16 лет.

В комиксах DC Павло Ступка будет выступать в качестве одного из членов команды Stormwatch, которая работает на Организацию Объединенных Наций (ООН). Его способности, по всей видимости, завязаны на манипулировании энергией — в отрывке он испускает из своих рук два луча, которые убивают противника.