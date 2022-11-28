Лена Катина осталась недовольна подарком мужа за 30 миллионов

Экс-участница группы t.A.T.u. Лена Катина призналась в передаче "Звезды сошлись", что недовольна тратами ее мужа Дмитрия Спиридонова.
Спиридонов подарил супруге автомобиль за 30 млн рублей, что не понравилось Катиной. Певица уточнила, что является прагматиком, поэтому новая машина у нее вызвала сильного восторга. Она отметила, что в семье и так слишком много трат за последнее время, включая постройку дома. Более того, по словам артистки, страховка автомобиля обходится в 800 тыс. рублей.
"Новая машина стоит под окном, ее заваливает снегом. Дима ругается, мол, другая женщина бы прыгала от счастья. А я говорю: на эти деньги можно было купить плитку, двери… Я все понимаю, но не могу побороть себя", - отметила Катина.
Ранее Катина впервые вышла в свет после объявления о беременности.