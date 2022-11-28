Лена Катина осталась недовольна подарком мужа за 30 миллионов

Спиридонов подарил супруге автомобиль за 30 млн рублей, что не понравилось Катиной. Певица уточнила, что является прагматиком, поэтому новая машина у нее вызвала сильного восторга. Она отметила, что в семье и так слишком много трат за последнее время, включая постройку дома. Более того, по словам артистки, страховка автомобиля обходится в 800 тыс. рублей.