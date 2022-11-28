Митя Фомин закатил скандал на шоу «Маска.Танцы»

«Я бы с удовольствием и дальше наблюдала за Митей. Честно, даже подумать не могла», «Не знакома с его биографией, не знала, что он танцующий артист. Поэтому ахнула, когда объявили», «Сразу можно было догадаться, что там Фомин — у него есть индивидуальные элементы во время выступления на сцене, которые ни с чем не спутаешь» и другие.