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2 часа назад

Митя Фомин закатил скандал на шоу «Маска.Танцы»: «Такого не может быть! Подозреваю неладное»

Popcake.tv

В новом выпуске развлекательного проекта «Маска. Танцы» на телеканале СТС произошел небольшой инцидент — шоу покинул Митя Фомин, которого шесть выпусков подряд никто не мог угадать. Певец заподозрил что-то неладное и намекнул, что членам жюри кто-то дал подсказку за кадром…

Митя Фомин закатил скандал на шоу «Маска.Танцы»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Я, честно, даже подозреваю неладное. Не может быть такого, чтобы за шесть программ ни одной версии, а на седьмой программе все уверены, что это Митя Фомин», — поделился исполнитель хита «Все будет хорошо» с порталом StarHit.

Также Митя признался, что для него проект «Маска. Танцы» стал некой ностальгией по тому времени, когда он занимался танцами. Поэтому, конечно, ему не хотелось покидать шоу. Но таковы правила — судьи единогласно приняли решение и сошлись в предположении, кто же мог скрываться под маской таинственного Сатурна.

Телезрители были удивлены исходом:

«Я бы с удовольствием и дальше наблюдала за Митей. Честно, даже подумать не могла», «Не знакома с его биографией, не знала, что он танцующий артист. Поэтому ахнула, когда объявили», «Сразу можно было догадаться, что там Фомин — у него есть индивидуальные элементы во время выступления на сцене, которые ни с чем не спутаешь» и другие.

Шоу-бизнес,Митя Фомин,
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