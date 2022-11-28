Зарубина накинулась на Малинина на шоу «Суперстар»

Неоспоримым триумфатором нового сезона музыкального телешоу «Суперстар. Возвращение» является эстрадная певица Ольга Зарубина, которая прославилась в 80-ых. Члены жюри не скупятся на щедрые комплименты в адрес 64-летней артистки, которой, кажется, подвластен абсолютно любой репертуар.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

За кадром Зарубина призналась, что её тревожит одна неприятная ситуация из прошлого. Речь шла о бывшем супруге исполнительницы — музыканте Александре Малинине. Пара вступила в брак в 1983 году, а спустя два года развелась. В этом союзе у них появилась дочь Кира, хотя Ольга Владимировна не скрывает, что сделала один аборт. То есть наследников могло бы быть два.

Участница «Суперстар.Возвращение» заявила, что молодой Александр Выгузов (настоящее имя артиста) преследовал корыстные цели — он хотел как можно скорее получить прописку в Москве. Ольга Зарубина ругает саму себя за то, что сразу не разглядела в нем неискренность. Звезда с содроганием вспоминает те два года брака, где постоянно находилась в состоянии стресса.

Социальные сети / Ольга Зарубина

«Страдала, рыдала, нервничала и всю вторую половину беременности лежала на сохранении в больнице до конца. Ребенок родился с проблемой серьезной из-за него…» — прокомментировала Зарубина за кадром. Выяснилось, что новорожденная малышка перенесла операцию на сердце.