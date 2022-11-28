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26 минут назад

43-летняя Виктория Боня показала себя без макияжа и фотошопа

Газета.Ru

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась "честными" фотографиями без макияжа и фотошопа в день своего 43-летия. Соответствующие снимки звезда разместила в своих социальных сетях.

Виктория Боня показала себя без макияжа и фотошопа
Фото: victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая звезда "Дома-2" опубликовала в личном блоге несколько снимков, сделанных в день ее 43-летия. Боня призналась подписчикам, что решила отметить день рождения, пробежав первый в своей жизни полумарафон. На снимках телеведущая готовится к забегу, одетая в короткий кроп-топ, легинсы и бейсболку.

"Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической. Видимо именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль, с призывом поздравлять меня с днем рождения! Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон", - написала звезда.

Позже Виктория Боня поделилась с подписчиками своими впечатлениями от забега.

"4 часа бега и уже чувствуется возраст. Дыхание ровное, но ногу заклинило", - написала она.

Ранее Виктория Боня рассказала, сколько тратит на жизнь за границей.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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