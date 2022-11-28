Виктория Боня показала себя без макияжа и фотошопа

"Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической. Видимо именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль, с призывом поздравлять меня с днем рождения! Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон", - написала звезда.