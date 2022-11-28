Виктория Боня показала себя без макияжа и фотошопа

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась "честными" фотографиями без макияжа и фотошопа в день своего 43-летия. Соответствующие снимки звезда разместила в своих социальных сетях.
Бывшая звезда "Дома-2" опубликовала в личном блоге несколько снимков, сделанных в день ее 43-летия. Боня призналась подписчикам, что решила отметить день рождения, пробежав первый в своей жизни полумарафон. На снимках телеведущая готовится к забегу, одетая в короткий кроп-топ, легинсы и бейсболку.
"Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической. Видимо именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль, с призывом поздравлять меня с днем рождения! Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон", - написала звезда.
Позже Виктория Боня поделилась с подписчиками своими впечатлениями от забега.
"4 часа бега и уже чувствуется возраст. Дыхание ровное, но ногу заклинило", - написала она.
Ранее Виктория Боня рассказала, сколько тратит на жизнь за границей.